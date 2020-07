KULTUURIBIIT | Poliitik Marianne Mikko playlist

"Ma ei osanud pandeemia ajal iseendaga midagi targemat peale hakata kui et üles tähendada minu ümber ja minu sees toimuvat. Lendasin Eestist Rootsi teadmisega, et minu üks lähedane noor inimene võib olla koroonaviirusega nakatunud. Olin segaduses ja tegelikult nagu me kõik üle maailma – suures teadmatuses," võtab Mikko oma raamatu lühidalt kokku.

Pink Floyd on number üks mu noorusajast. Eriti muidugi "Time" kultusplaadilt "Dark Side of the Moon". Kasutasin "Time’i" komponendina ka oma tollases luulekavas. Kuulan Pink Floyd’i ka täna suure kaasaelamisega. Mu meelest on Gilmour’i ja Waters’i puhul tegemist geeniusepaariga, kes paraku hilisemas elus pöörasid teineteisele selja. Kahju, väga kahju.

Aretha Franklin - soul’i kuninganna "Amazing Grace" kontsertfilm. Vaatasin seda Sydney Pollack’i ja Alan Elliott’i vapustavat kontsertfilmi oma koroonapäevikut “Kroon kuningriigis” kirjutades. Tänagi tunnen külmavärinaid seljal, kui meenutan toda 1972. aasta kontsertsalvestust Los Angelesis. Aretha Franklin leidis koha veelgi sügavamal mu hinges.

Tina Turner on mu vaieldamatu lemmik. Tema "The Best" aitab üle saada nõrkushetkedest. Turner’i tohutu jõud haarab mind alati ja halb tuju kaob kui tina tuhka. Mõistagi olin fännina tema Tallinna Lauluväljakul kontserdil aastatuhande alguses. Teades, kuidas ta esimene mees Tinaga vägivallatses, olen veelgi enam võlutud Turner’i lauludest. Võimas naine!

Pat Metheny "Last Train Home" on lugu, mis lihtsalt peab kõlama autos. Pikka maad sõites liigub aeg tõepoolest kiiremini ja tee tundubki lühem kui seda suurepärast muusikat kuulata. On juhtunud ka nii, et olen seda lugu korda viis ühtejärgi kuulanud. Ka liiklusummikus on "Last Train Home" väärt kaaslane.

Arvo Pärdi "Für Alina" meeldis mulle aastate eest ja meeldib jätkuvalt. Diskreetne ja õhuline. Teeb olemise talumatult kergeks. "Für Alina’t" kuulates tekib tõesti tunne, et kõik on elus võimalik. Peab ainult meeled hoidma avatud.

Annie Lennox’i puhul olen vaimustuses kõigest, mida ta ette võtab. Mulle meeldivad ta sooloplaadid rohkem kui see aeg, mil ta oli Eurythmics’i solisti rollis. Lennox on andekas mitmekülgne muusik. Videoklippides tuleb esile ka tema näitlejameisterlikkus. Poliitilise närviga. Tema album "Diva" mängib olulist rolli minu elus. Kui tunnen end ebakindlana, siis "Precious" aitab alati. Kui avaneks võimalus, siis vestleks meeleldi Annie Lennox’iga.

Led Zeppelin "IV" tuleb mängu, kui tahaks maailmale selga pöörata. Pööraselt tugev LP. Sisenduslik. Iseendasse usku süstiv. "Taevatrepp" muidugi number üks sellelt albumilt. Teinekord keeran Led Zeppelin’i muusika põhja ja röögin sõnu kaasa. Ei häbene tunnistada, et see ongi katarsis.