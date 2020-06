KULTUURIBIIT | Produtsendist muusiku Joosep Järvesaare aka Jozelzi playlist

Hania Rani - Esja Viimasel ajal olen ennast tihti avastanud modernset klaverimuusikat kuulamas. Just sellises minimaalses klaveritiksus tunnen ma ennast kõige rohkem insipireerituna. Sealt on väga hea laenata ideid, mida oma loomingusse ümber tõlgendada nii, et keegi isegi midagi aru ei saa hehe.

Joosep Järvesaar ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Tuleb tunnistada, et ma olen seda tüüpi inimene, kellel ei pea koguaeg midagi taustaks mängima. Ma võin tunde täielikus vaikuses passida, aga kui ma midagi kuulan, kas siis autos või arvuti taga, siis see list annab hea ülevaate sellest, mis mu playlistis toimub."

Bring Me The Horizon – Ludens

Minu vaieldamatult lemmik tänasel päeval aktiivselt tegutsev rokkbänd, kes ei karda kunagi oma kurssi täielikult muuta. Ja kui nad seda teevad, siis väga hästi. Selles loos on olemas nende kogu spekter, mille nad oma karjääris läbi on käinud. Lihtsalt imeline.

Terror Reid – Uppercuts

Üks uusimaid avastusi. See dude on tegelikult üks USA dubstep’i ladviku käli (DJ ja produtsent Getter – toim.), aga hakkas tühja koha pealt räppima ja teeb ka produ ise. Mulle üldiselt ei meeldi eriti vanakooli biidid, mis on tänapäeval produtseeritud, aga siin on midagi, mis mind selle juurde tagasi kisub. Võibolla lihtsalt see fakt, et ma tean, mida ta muidu teinud on ja kui palju see sellest erineb.

Ben Böhmer - Black Hole Ft. Monolink

Selles loos on kõik olemas, mida mul pikemaks autosõiduks vaja on. Ben Böhmeri laitmatu produktsioon ja westerni vaibiga Monolinki vokaal on täielik match made in heaven.

Moscoman - Dévoué (Manfredas Remix)

See on nii sürr laul, et ma vist ei oskagi lahti seletada kuidagi. Seda peab ise kogema. Soovitatavalt pimedas ja hilja. See kidrakäik lööb iga kord väga õigesse kohta.

Yungblud – Loner

Me siin oleme flirtinud mõttega, et Bedwettersiga miskit teha jälle... Mu sisetunne ütles, et peaks äkki kuidagi britpopi mõjutust sisse tooma uude asja. Tegime isegi mingi demo ja boom!, kaks kuud hiljem tuli see laul välja. Täpselt see konsept, mis mul mõttes oli. Aga ta tegi kindlasti paremini, kui ma oleks suutnud ja mulle see laul väga meeldib. Ta on üldse mega nähtus.

iann dior - Sick and Tired ft. Machine Gun Kelly & Travis Barker

Selline emo trap istub mulle väga ja antud pala on kindlasti üks lempareid. Väga lihtne kuulamine. Lapsepõlv tuleb meelde ja tuju läheb heaks.

Bicep - Opal (Four Tet Remix)

Täpselt selline laul, mida kuuled ühe korra ja siis see käik laamendab sul terve päev peas. Korralik kõrvauss. Tahaks neid kindlasti kunagi laivis näha.