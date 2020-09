KULTUURIBIIT | Saksofonist Siim Aimla playlist

Siim Aimla on Eesti muusikamaastikul olnud tegev juba paarkümmend aastat – tema nakatavat energiat ja teravmeelsust on jagunud kõigile, kes on muusikuga koostööd teinud või teda laval esinemas näinud. Aimla tegutseb aktiivselt kodumaa jazzimaastikul arendades valdkonda, olles Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pedagoog ning juhtides Siim Aimla Funk Band'i, mis andis eelmisel aastal välja albumi “We Need to Talk”. Aimla optimistlikule natuurile omaselt just kaasakiskuvat funk-jazz'i kooslus viljelebki. Laval saab sütitavat kooslust kuulata 10. oktoobril Fotografiska Tallinnas Jazzkaarel.

Sonny Rollins – “St Thomas” plaadilt “Saxophone Colossus”

91-aastane elav legend on peaaegu kõigi tõsiseltvõetavate tenorsaksofonistide vaimne isa! Kuulata tasub loomulikult tervet plaati, aga St Thomas, eriti saksofonisoolo, on üks kuulsamaid.

Count Basie Big Band – “Splanky”

Kui ma peaks valima ühe loo maailmas, mis kõige paremini svingib,siis see oleks just see! Kuulake, kui maitsekalt tuttis- (kohas kus kõik koos mängivad) torud (puhkpillid) stiilselt laid back (meelega hilinedes, laisalt) mängivad! Näe, saite tasuta muusikute slängi koolituse ka!

UMO Jazz Orchestra with Michael Brecker – “Invitation”, Live in Helsinki 1995

Ka Brecker on üks minu, ja umbes 135 tuhande muu saksofonisti, iidol. Septembris 1995 olin just kolinud Soome õppima ja see oli esimene kontsert kus ma kuulsin Soome parimat big bandi ja muidugi Michael Breckerit! Mäletan täpselt, et mul jäi hing kinni! Aastaid hiljem, kui Michael juba manala mees oli, avastas ta vend Randy, kes on suurepärane trompetist, selle kontserdi salvestuse ja lasi sellest kohe plaadi teha.

Nils Landgren – “Speak Low” plaadilt „Sentimental journey“

Noh see plaat, see on väga isiklik! Juba aastaid kuulan seda ja ära ei tüdine.

Ilus noh! Ärge üksi kuulake, on oht nutma hakata!

Brecker Brothers – “Straphangin'”

Hahaa, siin juba nutma ei hakka! Brecker Brothersi funk on täiuslik! Väga hea gruuv, lahe, kohati kriipiv harmoonia... Ja siis need soolod! Kõlarid põhja!

Sting – “Fragile”

Popmuusika žanris minu vaieldamatu lemmik! Kadestamisväärselt hea hääl, head lood, head laulusõnad, metsikult hea sound! Väga austan seda meest! (Ps. Loe ka Stingi raamatut!)

Nils Landgren Funk Unit – “You Dig”

Minu lemmik funkmuusik oma surematu bändiga - trombonist Nils Landgren Funk Unit!

Aus ja hea muusika – energiast tulvil! Mitte mingeid küsimusi, ainult vastused!