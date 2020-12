KULTUURIBIIT | Teatrikunstnik Britt Urbla Kelleri playlist

"Keldri" autoriks on näitleja Riho Rosberg, kes ise ka laval. Jõululoo lavastab Vahur Keller. Põnevikus näeb kauneid visuaalseid lahendusi ja illusioone, originaalmuusika loob helilooja Liina Sumera. Lavastuses on oluline osa kunstniku Gerli Mägi loodud maailmal, mis on täis avastamisrõõmu ja üllatusi. Maagiat ja mustkunsti elementi on lisanud Meelis Kubo. "Kelder" sobib vaatamiseks kogu perega. Loe lähemalt siit.

Kelder on üks müstiline paik, kuhu koguneb vanu asju ning mälestusi. Alati on seal midagi põnevat leida, aga vahel on seal natuke hirmus ka. Jõuluaeg on täis salapära ning isegi imesid.

Britt Urbla Keller põhjendab oma muusikavalikut nii:

Stevie Wonder "I Just Called to Say I Love You” 1984

Kuulsin seda lugu esimest korda Soome TV-st. Olin siis 8. aastane,

seega tundub asjakohane pühendada see lugu oma lapsepõlvekodule Wismari tänavas.

Ivo Linna "Marjametsa laul” 1981

Kui jõuame maakoju, siis paneme selle loo peale – lehed langevad ja seened lõhnavad kuuse all,

nii et tervitused väikesele majakesele Viinistul.

Electric Llight Orchestra “Telephone Line” 1976

Pühendan selle loo andekale, varalahkunud filmirežissöörile Anri Rulkovile.

Tõnis Mägi ja Music Safe “Make up” 1982

Peeter Urbla väntas 1982. aastal Tallinnfilmis mängufilmi “Šlaager”,

kust seesama lugu pärit on ning oma ülima stiilsusega elab absoluutselt kõik ajad üle.

See lugu on minu suurele eeskujule ja maailma parimale isale Peetrile.

Janis Joplin "Piece Of My Heart” 1969

Meeletu pulbitsev jõud, ülikooli ajal sai ohtralt kuulatud.

Pühendan selle loo Kaljo Põllule – ühele oma mitmest sümpaatsest õpetajast.

Al Bowlly "The Very Thought of You” 1934

See lugu ilmus aastal 1934, vanaema Leida oli 10. aastane ja käis Kadrioru pargis mängimas.

See lugu on pühendusega oma armsale ja humoorikale vanaemale, kelle juuksed ei läinud kunagi halliks.

Jack Jones "Love Boat Theme” 1977

Tasub vaadat koos pildiga – täielik muretu lapsepõlv,

nii et see lugu on Sulle – kõige kaastundlikumalele, abivalmile ja ilusamale emale Vivikale.

Frank Zappa "Bobby Brown Goes Down” 1979

Lapsepõlves sai kuulatud ema-isa soome sõprade kingitud plaate.

Kindel lemmik oli ikka Bobby-lugu.

Pühendan selle loo kõikidele oma elu kiisudele.

Pave Maijanen “Lähtisitkö” 1984

Jälle üks maakohaga seotud lugu, mis mängib igal tantsuõhtul.

Pühendan selle oma kallile abikaasale, suurepärasele inimesele ja elu armastusele Vahurile.

Dave Brubeck’i "Take Five” 1959

Iidamast-aadamast minu telefoni helinaks.

No comments!