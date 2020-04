KULTUURIBIIT | Tenor Mati Turi playlist

Turi on pälvinud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2002), Eesti Kultuurkapitali stipendiumi „Ela ja sära!“ (2007), Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali preemia (2012), Eesti teatri muusikalavastuse aastaauhinna (2014) Tannhäuseri tegelaskuju kõrgetasemelise vokaalse teostuse eest Richard Wagneri ooperis „Tannhäuser“ (Rahvusooper Estonia) ja Georg Otsa nimelise auhinna (2018).

Lemon Jelly Nice weather for Ducks Hea tuju lugu iga kell, kui see peaks kõlama

Muse - Take A Bow See lugu annab tiivad

Olav Ehala/Enn Vetemaa, esitab Kiigelaulukuuik - Vaid see on armastus Hümn armastusele, kui üldse nii võiks väljenduda

Bobby McFerrin - Freedom Is A Voice Bobby Mcferrin ja selle laulu pealkiri tähendavad minu jaoks hääle olemuse imet

Michael Jackson - Black or White

See mees ei osanud muusikat teha ükskõikselt või lihtsalt niisama ja see kisub kaasa.