KULTUURIIIT | Piret Karro ja Laura Põllu playlist

Laura muusikavalik: Glass Candy - Feeling without touching New Yorgis kohtasin raamatukoguhoidjat nimega Kate, käisime paar korda väljas, jagasime muusikaliste, tema omast on see pärit ja oli osa minu New Yorgi soundtrackist. Katele meeldisid sõõrikud ja minu kohta ütles sõõrikupoes põrandat pühkinud mees, et oi, kas sa oled nunn. Sellised outfitid...

Kultuuribiidi rubriigis valivad täna muusikat Piret Karro ja Laura Põld, kes avasid hiljuti Vaal galeriis näituse "Ajan nahka". Näituse teemaks on kodu ja kodutus, nii viimaste karantiinikuude valguses, kus eriolukord sundis mõtlema, et kas koht, kus asun, on mu kodu või mitte.

salvia palth - i was all over her

Vaadates läbi oma muusikaliste tundub, et olen vist terve elu põdenud mingit suurt armuvalu. Aga ilus ilus. Ja edasiviiv jõud.

Blixa Bargeld & Anita Lane - Subterranean World (How Long Have We Known Each Other)

Klassika Viini-elu listist, taustal rääbakad targad sõbrad, punane vein ja suitsu täis toad ja lõpuni mõistmata vestlus.

Stell Sommer - Collapse/Collapsing

Kunagine soovitus Viini "internetisõbralt", kellega ainult purjus peaga räägin ja peamiselt muusikast. Alati jääb fantaasia, et kohtume.

tUnE-yArDs - Bizness

Rongile ja kooli tõttamise muusika.

Pireti muusikavalik:

ЛУНА - Free Love

Iga kord, kui järgmises korteris jõudis kätte see päev, mil tuli kogu elu kokku pakkida ja mujale kolida, panin ЛУНА albumi mängima ning kadusin mõneks tunniks kuhugi teise maailma, kus tuleb eesmärgipärase füüsilise tööga jõuda tühja ruumini.

Saâda Bonaire - More Women

Hea valmissättimise lugu, mis toob taas öise suurlinna lainele. Suurlinnaks on muidugi 1980ndate Berliin või Hamburg, ning valmissättimine tähendab sinist lauvärvi, kassisilmi, punase pliiatsiga joonistatud huuli, kohevat föönisoengut ning pikka musta hõlsti. Nahkhiir-naine.

Lisa Gromova - Дурачок

Lisa Gromova saatel on mul läbi kõnnitud kõik Budapesti tänavad. Miskipärast sobis just see melanhoolne vene popp igahommikusele pooletunnisele teekonnale Józsefvárosi tagatänavaid kaudu ülikoolilinnakusse.

Opium Flirt - Saint European King Days

Täiuslik muusika, kui on vaja kirjutada, aga ruumis on natuke liiga palju lärmi/inimesi, ning tahad olla üksi vaikselt oma mõtetega.

Kammerkoor Head Ööd, Vend - Õhtu ilu

Nendeks päevadeks, kui ei saa põrandalt üles.