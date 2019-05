Kultuuriminister Tõnis Lukas: Eesti väärib seda valitsust

Kultuuriminister Tõnis Lukas kiidab eelmist kultuuriministrit Indrek Saart. Tema sõnul on väärinud tähelepanu kultuuritöötajate palga alammäärade tõus, millega Indrek Saar paljudele kultuuritöötajatele meelde jääb. "Oluline on ka kultuurilise mitmekesisuse valdkonna toomine kultuuriministeeriumisse suuremal määral, kui see seni on olnud. Kanname siin suures osas järjepidevust, suurem osa plaane ja projekte jätkub. Praegugi kaitsen eelarveläbirääkimistel tegelikult eelmise ministri ajal esitatud taotlusi."