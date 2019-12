Kultuurivaldkonna ebatäpsed terminid võivad toetustest ja auhindadest ilma jätta

Detsembri alguses toimus Viljandi kultuuriakadeemias kahepäevane Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse ning Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu ühiskonverents „Performatiivsed vahealad visuaal- ja etenduskunstides”.

Osavõtjad meenutasid, et kultuurivaldkondades pole sõnad sageli lihtsalt sõnad. Need pole ilulemine ja tähenärimine, vaid millegi nimetamist saab kohati otseselt rahasse ümber arvutada. Kultuurkapitali sihtkapitalid eeldavad, et esitatud projektid mahuvad enam-vähem ühe või teise valdkonna alla. (Näitekunst või kujutav ja rakenduskunst? Otsusta ära!) Kui taotleja ei ole süsteemi osa, kes on end mööda klubilist hierarhiat üles töötanud, võib olla keeruline tõestada, et just talle peaks raha eraldama. Eriti kui rahapott väike ja tahtjaid palju. Seda on juba aastaid räägitud ka teatriauhindade puhul (mille sõnastused on nüüd küll äsja uuenduskuuri saanud). Kui ikka ühtegi kategooriasse ei näi korralikult sobituvat, siis võib juhtuda, et ei hakata ka selle paigutamisega vaeva nägema, olgu lavastus nii hea kui tahes.