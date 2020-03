Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnad selgunud, preemiate pidulik üleandmine jääb ära

„Manu pärimus“ on ajavahemikus 3. sajandil eKr kuni 3. sajandil pKr Vana-Indias loodud tavaõiguse kogumik, mis on sügavalt mõjutanud ühiskonnakorraldust ja maailmavaadet Indias ning laiemalt Kagu-Aasias. Žürii soovis oma otsusega esile tõsta neid tõlkijaid, kes vahendavad eesti lugejale iidseid ja kohati väga harjumatuid mõttemaailmu, mille edasiandmine on keerukas ning nõuab palju eriteadmisi.

See, mis Vaiksoo raamatu juures võlub, on eluterve ja valdavalt positiivne vaade elule, pealetükkimatu huumor ja loo, mida ei käivita hea ja halva vastasseis, kaasahaaravus. Samuti leevendab Vaiksoo teos põuda, mis valitseb 5.-6. klassi poistele sobiliku kirjavara osas. Lapsed on arukad ja head, täiskasvanud lahked ning arusaajad. Autor koob sündmustikku sekka salapära, mõistatused leiavad lahenduse, kuid mitte kõikidele küsimustele ei anta üheseid vastuseid. Unistuste maailmast tuleb alati midagi reaalellu kaasa. Kas pole tore!

Ljudmilla Gluškovskaja raamat on pühendatud elu-, mõtte- ja töökaaslasele ning on väga ebatavaline teos. Autor ei kirjelda sündmusi, toiminguid, käitumist, iseloomu traditsiooniliselt – ta teeb midagi enamat: vaatamata sellele, et ta kaasa on lahkunud, laseb ta nende ühisel vaimsel Matrixil edasi eksisteerida. Raamat on huvitava kompositsiooniga ja koosneks justkui kolmest kontsentreeritud ringist, millest kõige tähtsam ja sakraalsem on keskmine. Aga lugeja jõuab selleni alles siis, kui on tunginud läbi kahest eelnevast ringist. See teos on kahtlemata nähtus venekeelses kirjanduses.