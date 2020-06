Turunduse taustaga Paul Aguraiuja on viimastel aastatel tegutsenud reklaamiagentuuri tegevjuhina. Kuid ta tundis, et tahab kultuurivaldkonda tagasi. „Kunstihoonel peab olema üks kindel joon, mida ajame, ja see peab olema väga selgelt väljendatud. Praegu seda ühtsel kujul ei ole ja näen siin paranemisruumi,” ütleb ta intervjuus Eesti Päevalehele. Miks valiti just Aguraiuja kunstihoone juhiks? Saad teada, kui loed intervjuud edasi.