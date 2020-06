Kunstirahvas avab Põhja-Tallinnas loomekoja

Naked Islandi idee sündis 2016. aastal nelja kunstiprofessionaali – Rael Arteli, Flo Kasearu, Bruno Kadaku ja Tõnu Narro – ühise ettevõtmisena, et tõsta kunstivaldkonnas toimuv tootmistegevus täiesti uuele tasemele. Nüüdisaegse töökojakeskkonna loomist ja seadmete soetamist toetab ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) Euroopa regionaalarengu fondist.

Töökojakompleks asub endise Tallinna ehituskeraamika tehase plaaditšehhi kontorihoones aadressil Laevastiku 3, Telliskivi, Põhjala ja Noblessneri lähedal. Tegemist on ajaloolise keraamikatööstuse asukohaga, praegu on Naked Islandi naaber AS Tallinna Tööstuspargid, kes asub seal arendama piirkonda filmilinnakule.