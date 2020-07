* Baltimore’s elav Rey Rivera saab telefonikõne, tormab kodust välja ning kaob kaob jäljetult. Tema auto leitakse linna ühe hotelli eest ning peagi leitakse ka surnukeha. Esmapilgul näib tegemist enesetapuga, kuid mitmed kaalukad asitõendid viitavad, et see ei pruukinud nii olla...* Nantes’e linn Prantsusmaal. Mitte kõige õnnestunum müügimees Xavier Dupont elab koos naise ning nelja lapsega (vanuses 13-20). 3. aprillil 2011. aastal nähakse pereema ja nelja last viimast korda. Koduaiast leitakse nädalaid hiljem viis surnukeha, kuid mitte pereisa oma. Mõni aeg hiljem tatsas ta turvakaamera eest läbi otse kaamerasse vaadates, pärast seda pole teda keegi näinud.

Igale krimi(dokumentaalsarja)sarja sõbrale pakub põnevust tugitoolis enda peas suurte saladuste lahendamine. Kuuest äsja eetrisse jõudnud osast näib mõne lahendus ilmne või siis vähemalt on üsna selge, kes juhtumi taga on. Nii on pea võimatu kahelda prantsuse pereisa süüs. Antud juhtumi puhul on hämmastav sarnasus ka ühe aastakümneid varasemalt aset leidnud julma pereseise tapatööga, mis ka „Unsolved Mysteries” algusaatate eetrisse paisati. Nimelt tappis New Yersey elanik John List aastal 1971 oma ema, naise ja nende ühised kolm last. Mõrvad avastati alles kuu aega hiljem ning oma kõige lähedasematele külmavereliselt kuuli kerre lasknud List oli juba pistnud putku ja elas Denveris nagu õige mees kunagi. Kuni ...