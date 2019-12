Drag-kuningate kaitsepühakuks võib pidada Orleansi neitsit Jeanne d’Arci, 15. sajandi prantsuse 100-aastase sõja kangelannat, keda kujutatakse kunstiteostel pea alati raudrüüs. 19. sajandi Briti music hall’i ja varietee ajalukku on jäänud kuulsustena meeste jäljendajad (male impersonator) Vesta Tilley, Annie Hindle ja Ella Wesner. Olgugi et viktoriaanlik ühiskonnakord oli naiste ja meeste soorollide järgimise osas erakordselt karm, teenisid need artistid publiku heakskiidu justnimelt parasjagu kehtinud erinevate sotsiaalsete kihtide meesrollide andeka ja täpse pilamisega, päevakajalise poliitilise kommentaariga ja meisterliku laulmise, tantsimise või muu vaatemänguga.

Kuid isegi niivõrd kaasavas kogukonnas nagu drag-skeene, on tekkinud selge ebavõrdsus naiste kahjuks, drag king’idest ei teata tihtilugu midagi ning Eestis ja Baltimaades on pilt loomulikult iseäranis hõre. Seda rõõmustavam on uudis, et 11.–21. detsembrini toimus Riias Kaņepes’ kultuurikeskuses terve drag king’idele pühendatud festival, mille jooksul toimusid töötoad, loengud, filmiõhtud, taskuhäälingu salvestus ja vaatemängulised etteasted.

Nii nagu naisteks riietuvad suurelt jaolt peaasjalikult cis-mehed (kuigi ka naised, transsoolised inimesed, mittebinaarsed võivad edukalt drag’i teha, nii ka näiteks UK drag queen Apple Derrieres) ehk need, kelle sooks sünni hetkel määrati „mees”, identifitseerib suur osa maailma drag king’e end igapäevaselt naistena. Selge on aga see, et drag kui distsipliin mängibki just sooga, traditsiooniliste soonormide ja nende rikkumisega, sugude ümbermõtestamisega ja sooprovokatsiooniga, nii et esinejate „igapäevane sugu” või seksuaalne orientatsioon, kuigi drag’i peamine materjal, ei oma või vähemalt ei tohiks laval suuremat tähendust omada.

Drag queen’id ehk etenduskunstnikud, kes kehastuvad naisteks või õigemini kasutavad naiselikkuse stereotüüpe üleelusuuruste feminiinsete lavakarakterite loomiseks ja konstrueeritud naiselikkuse/mehelikkuse kritiseerimiseks, on tänu USA ja kogu maailma kuulsaimale kuningannale RuPaulile ja tema VH1 kanali tõsielusarjale RuPaul’s Drag Race leidnud viimaste aastate jooksul oma kindla koha peavoolu meelelahutuses ja meedias. Vähem teatakse aga seda, et on olemas ka pikk ja rikas traditsioon, mis keskendub mehelikkuse stereotüüpidega mängimisele – drag king’ide ehk meheks riietujate kunst.

Riia vanalinna Genialistide Klubisse Kaņepes’ kultuurikeskusse oli 21. detsembri õhtul kogunenud sadakond huvilist, et osa saada Läti esimesest drag king’ide võistlusest. Kõik kuus osalejat olid uued karakterid, kellest mitmed said oma lõpliku vormi kümnepäevase festivali jooksul ning UK drag king’i Adam Alli töötoas. Lühikesele intervjuule järgnes talendivoor, kus osalejad demonstreerisid nii lipsync-kunsti, laulmist kui ka kontseptuaalsemat performance’it. Põhjalikult läbimõeldud kostüümid, meik ja etteasted kutsusid publikus esile vaimustust ning kaasa elati tulihingeliselt. Kolmeliikmeline žürii, kuhu peale peakorraldaja Mētra Saberova kuulusid veel arhitekt, kultuurikriitik ja tõlkija Vents Vīnbergs ning ajakirjanik ja fotograaf Kaspars Beķeris, valis pärast pingelist arutelu võitjaks Emmanuele Lampá, kelle taga seisab performance-kunstnik, aktivist ja stand-up-koomik Laura Šterna.

Digimeedia ajastul on aga esile kerkinud mitmeid superstaare, kes elavad ja töötavad peamiselt USA-s ja Ühendkuningriigis: Landon Cider, Miles Long, veteran Murray Hill, Buck Wilde, Spikey Van Dykey, Mo B. Dick ning Adam All, kes koos abikaasa, drag queen’i Apple Derriere’iga käisid äsja ka Lätis oma teadmisi jagamas ning uusi Läti drag king’e juhendamas. Mainimata ei saa ka jätta, et Eesti kultuuriski on erandlikuna olemas üks suurepärane drag king’ide kollektiiv 1987. aasta naistepäevaks loodud Põlva Tarbijate Kooperatiivi rahvamuusikakapelli Seelikukütid näol.

Harlemi renessanss USAs 1920ndatel aastatel on šõubisnesi ajalukku jätnud Gladys Bentley mälestuse. See vägev must pianist ja bluusilaulja tavatses provokatiivselt nii laval kui ka igapäevaelus kanda valget smokingut, torukübarat ja kikilipsu ning praalida, kuidas oli Atlantic Citys abiellunud valge naisega. 1928. aasta majanduskriis tegi aga lõpu radikaalselt vabale kultuurile ning II maailmasõja järgsest ajast kuni 90ndate aastate alguseni oli drag king’ide kultuur pea varjusurmas, kui mitte võtta arvesse mõnd üksikut erandit, näiteks Stonewalli ülestõusu üht sümbolit Stormé Delaverie’d.

Drag king’ide võistluse kuus osalejat olid uued karakterid, kellest mitmed said oma lõpliku vormi kümnepäevase festivali jooksul ning UK drag king’i Adam Alli töötoas. Foto: Krista Saberova ja Edgars Tabaks

Jurmalast pärit Šterna „kohtus” oma drag-karakteri Emmanuele Lampága (läti k. „lamp”) kuus kuud tagasi ning nüüd, Adam Alli töötoas teda edasi arendades tundis, kuivõrd võimestav ja vabastav on Lampána esineda: „Mu karakter on suures plaanis siiski väga sarnane minu enesega, kuid tavaelus ei ole ma veel valmis kõike seda väljendama. Ta on naistemees, südametemurdja, palju enesekindlam kui mina ise. Pärast krooni võitmist kasutasin Emmanuele julgust selleks, et oma jalgratas jõuluks korda saada – temana julgesin seista enda eest ja nõuda, et jalgrattatöökoda teeks kiiret ja korralikku tööd. Laura ei oleks kunagi nii enesekindel ega range.”

Androgüünse välimusega Laura Šterna naudib võimalust sooga mängida ning Emmanuele karakterit edasi arendada ja uurida, kas tegu on mehega või ehk hoopis ähmasema sooidentiteediga tegelasega. Ta kiidab Läti pealinna kunsti- ja kultuuriskeenet, mis on väga avatud ja julgustav: „Olgugi et nii mõnedki Adam Alli töötoas osalenud naised ei kuulu LGBTQIA+ identiteedivihmavarju alla, on nende näol tegu oluliste liitlastega, tänu kellele võime olla avatult meie ise.” Väljaspool seda kaitsvat mulli ei leia ta aga tihti mõistmist ega toetust, kuid kinnitab, et Baltimaade olukord inimõiguste asjus paraneb vaikselt aga kindlalt.

Laura Šterna „kohtus” oma drag-karakteri Emmanuele Lampága (läti k. „lamp”) kuus kuud tagasi. Töötoas tegelaskuju edasi arendades tundis ta, kuivõrd võimestav ja vabastav on Lampána esineda. Foto: Edgars Tabaks

Kuigi kunsti on pea võimatu objektiivselt hinnata ja paremusjärjestustesse sättida, leiab Šterna, et drag king’ide võistlus oli alustuseks väga hea valik, sest tahes-tahtmata sundis see osalejaid panustama veidikene rohkem, tõestama oma väärtust veel enam, harjutama ja põhjalikult valmistuma. Laura on võidetud tiitli üle väga õnnelik ning kavatseb platvormi kasutada, et rääkida tema jaoks olulistel sotsiaalsetel ja näiteks keskkonnahoidu puudutavatel teemadel – valitsev kuningas Emmanuele plaanib pidada ka vana-aasta õhtu kõne.

Festival toetab naiste eneseväljendust