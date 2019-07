Et 1,3 miljonit kõiges sama meelt pole, on normaalne ja ühiskondlikud murrangud on tihti valulised. Viimaste aastate jooksul on Eestit tabanud ilmselt üks suuremaid ühiskondliku pinge laineid pärast 1980. aastate lõpu laulvat revolutsiooni. Ühekoos ühiskonna ja riigina edasiminekuks peab aga olema ka seda, mis läheb korda suurele hulgale inimestele hoolimata nende maailmavaatest.