Lembit Ulfsaki kunagine ekraanipartner: Ulfsak oleks võinud olla Hollywoodi staar, kui ta oleks sündinud USA-s

Hetkel elab Stefanko Los Angeleses, kus tegeleb nii filmide kui ka telega. Ühtlasi selgitab ta USA-s kino ja filminduse erinevust seal ja siinpool ookeani. "Fundamentaalne erinevus USA ja Vene kino vahel on näiteks see, et USA-s on filmindus äri, mis toob pikaaegse rahastuse, mis vältab kümnendeid. See on aga vajalik, et kirjutada stsenaariumeid, teha pikki ettevalmistusi. Tulemuse nimel tuleb palju investeerida," ütleb näitleja.