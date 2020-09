Linastus Mari Jürjensi muusikafilm “Õhtust hommikuni. Põlvas.”

“Minu jaoks oli selle filmi tegemine väga eriline kogemus, mis justkui pühitses muusika, mida olin neli aastat loonud. Kui kogu loomeprotsess on enamasti üksik ning albumit tehes tuleb üksinda vastu võtta palju otsuseid, siis äkitselt näha, kuidas armsad inimesed kokku tulevad ja kõik sujub nii loomulikult, tekib mõistmine, et kõik on väga õigesti läinud,” ütleb Mari.