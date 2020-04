Linnafestival GROM MMXX kolib juunist novembrisse

Kinnitatud artistidest esimesed kaheksa on Sleaford Mods (UK), Andy Stott (UK), Monolord (SE), Cabaret Nocturne (BE), Jaakko Eino Kalevi (FI), Jozef Van Wissem (NL), This Gift Is A Curse (SE) ja Kannabinõid (EE).

“Ehkki Eestis ei ole ametlikku korraldust suvesündmuste tühistamiseks, on siiski ilmselge, et eriolukord mõjutab kõiki lähikuudel toimuvaid suuremaid sündmuseid. Teiste riikide käitumist ning riigijuhtide eraldiseisvaid sõnumeid kaaludes peab lisaks arvestama võimalusega, et suuremate sündmuste jaoks ei sütti ka rangema režiimi lõppedes rohelist tuld. Isegi kui peaks juhtuma, et festivalid on juuniks lubatud, ei saa me teile garanteerida, et GROM saab toimuda plaanipäraselt. GROM MMXX esinejate nimekirjas on üle pooled väliskülalised ning erinevate riikide erinev lähenemine eriolukorrale ja erinevad piirangud tähendab kahjuks, et võimatu on garanteerida teile kõikide artistide Eestisse saabumist. Me aga ei tahtnud leppida, et aastal 2020 ei saa festival toimuda. Seetõttu oleme korraldusmusklit pingutanud ning viime festivali üle uutele kuupäevadele. Panime selle aasta festivali alla palju siirast tööd, kogusime hämmastava line-up’i ning moodustasime ilusa kunstiprogrammi. Esimene GROM festival tuleb väga eriline ja me loodame näha teid kõike Uue Loomingu Majas!” räägib festivali peakorraldaja Roman Demchenko.