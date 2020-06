Lood sellest, kuidas vangerdada mööda räigete vägivallalugude realistlikest lõppudest

Äsja ilmus väikeseformaadiline erekollane raamat “Vangerdused”. Mahub vajadusel ridiküli. On täis pealtnäha lihtsaid lookesi meestest ja naistest. Võimaldab end kaasas kanda nii, et kaaslane sellest teada ei saa. Miks viimane võib oluline olla, johtub raamatu teemadest ja ajendist. Jan Kausi tekstide ja Flo Kasearu piltidega raamatu idee tuleb nimelt Pärnu Naiste Tugikeskuselt. Ilukirjanduslikud lood on ainest saanud lähisuhtevägivalla ellujääjate lugudest. Ent mis iganes teile nüüd selle info põhjal silme ette kerkis – suure tõenäosusega ei vasta raamatu sisu sellele kujutluspildile.