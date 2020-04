Lugu ebatõenäolisest sõprusest ohtlikus Itaalia linnas

Ühe tänapäeva Itaalia tähelepanuväärsema autori Elena Ferrante samanimelise romaani põhjal valminud „Minu geniaalne sõbranna” algab 1950-ndate ohtlikus, kuid kahtlemata võluvas Itaalia linnas Napolis, kus saavad sõbraks klassikaaslased Elena ja Lila. Esimene on pigem püüdlik ja tubli, teine lennult haarav, kuid isiksusena komplitseeritud (teisisõnu: kiuslik ja muutliku meelega). Üks on n-ö paha ja teine n-ö hea tüdruk. Nagu minajutustaja Elena ütleb: „Ma ei tea, mis jõud see oli, mis mind Lila poole tõmbas, aga vastu ma sellele ei saanud.”