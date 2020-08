Lukas: laulupeol peaks kõlama ka tulevikus peamiselt eestikeelne koorilooming

"Kui me kirjutame sinna ühe lause, et "riik on kohustatud igal eelarveaastal vajalikus määras laulupeo liikumist toetama", siis on mul küsimus, mis on selle seaduse mõte. Kui me hakkame seda aga laiendama ja sellega inimestele õigusi ning kohustusi peale sundima, siis jõuamegi sinna, et tegemist ei ole vabade inimeste vaba peo, vaid riikliku tegevusega," sõnas Lang.