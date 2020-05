Mare Vindi töödest räägiti Prantsuse ajakirjanduses juba 50 aastat tagasi

Kunstiteadlane Mai Levin on Mare Vindi eakaaslane ja tunneb tema loominguteed kunstniku tegutsemise algusaegadest peale.





"Mare oli kunstitegemisele väga pühendunud. See oli talle elus kõige olulisem. Teda on mõjutanud kunstirühmitus ANK ’64, aga ta ise polnud selle liige. Samuti mõjutas teda abielu Tõnis Vindiga," räägib Mai Levin.





"Mare lõpetas kunstiinstituudi klaasi erialal 1967. aastal, aga ta hakkas kohe hobi korras joonistama. Ilmselt oli Mare Vindil graafika poole lihtsalt suurem tung. Ka Eduard Wiiralt õppis esialgu skulptuuri. Aga graafika annab fantaasia rakendamiseks ja visioonide ellu viimiseks rohkem võimalusi. Mare Vindi teine abikaasa Andres Tolts oli hariduselt disainer, aga teda tõmbas hoopis maal," jätkab Levin.





"Mulle meeldivad väga Mare varasemad tööd, eriti 1960. aastate lõpu ja 1970. aastate alguse joonistused. Need olid sageli looduslähedased, kujutasid maastikke, aga kandsid sürrealismi mõjutusi. Loodus on Mare Vindile alati väga oluline olnud, aga tema teostes on näha korrastatust, need on ikkagi pigem looduspargid. Ta on järjest arenenud minimalismi poole ja ikka arhitektuurilise suunas. Väga palju mõjutas seda abielu Andres Toltsiga. Ka tema maalides on tunda keskkonna iseärasustele sihitud pilku, seda just looduslikku ja tehiskeskkonda vastandades," ütleb kunstiteadlane.