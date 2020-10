Kultuur Margaret Atwoodi düstoopiate igal sündmusel on vaste reaalses elus “Teenijanna lugu” ilmus 1985. aastal, aga on kolm aastakümmet hiljem kõnekam kui kunagi varem. Suve lõpul ilmus eesti keeles ka selle järg. "Testamendid" leiab aset samas maailmas, kus naisi sünnitusmasinatena käsitletakse. Keiu Virro reporter Jaga

Kuula Margaret Atwood "Testamentide" esitlusel. Raamat on järg 1985. aasta romaanile "Teenijanna lugu". EPA/Scanpic

Kuula saadet siit:

Seekordses raamatusaates vaatleme koos kirjanik Kätlin Kaldmaaga Margaret Atwoodi kuulsaid düstoopiaid. Lisaks “Teenijanna loole” ja “Testamentidele” võtame lapata aga düstoopia, mis mõjub Atwoodi maailmade vastandina.

Kirjanik, kirjastaja ja kirjanduskriitik Kätlin Kaldmaa Foto: Karli Saul