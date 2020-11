Alar Kivilo (67) kaamerasilma ees on olnud Hollywoodi staarid Sandra Bullock, Kevin Bacon, Bruce Willis, Cameron Diaz, Colin Farrell jpt. Tema osalusel valminud filmidest kandideeris parima filmi Oscarile „Pime nurk”, mille eest Bullock võitis parima naisnäitleja auhinna. Parima filmi auhinnale on kandideerinud ka „Lihtne plaan”. Muljetavaldava CV-ga Kivilo on Eestis, et võtta vastu koroona kiuste vapralt püsti pandud filmifestivali üks olulisemaid auhindu.