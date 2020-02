Minister Lukas: vabakutselised kultuuritegijad saavad ravikindlustuse loodetavasti juba järgmisest aastast

Filmitootmise toetuste eelarve on siiski EV100 aastaga võrreldes oluliselt väiksem. Kogu Eesti filminduse eelarve on samas suurusjärgus Vanemuise teatri riikliku toetusega.



Eelarve on väiksem ja loomulikult on see üks valdkondi, kus me tahame rahastamist suurendada. Aga lisaraha vajavaid valdkondi on kultuuris teatavasti palju.

Eesti kultuuri baasis on kõik olulised, nii teater kui ka film. Ja filmi puhul toetub oluline osa selle edukusest meie näitlejatele, kes on oma väljaõppe ja kogemused saanud teatris. Teatri ja filmi finantseerimist teineteisele vastandada ei saa.

Millal võiksime jõuda sama summani, mis oli EV100 programmi ajal filmivaldkonnale eraldatud?



Selle valitsuse üks baasülesanne on Eesti rahandus korda saada. Nii et võttes arvesse, et eelmised valitsused kulutasid palju, on nüüd paar aastat tagasilangust, aga see ei peaks tähendama kultuuri kõiki valdkondi. Mina võitlen selle eest, et eelarvetõusud oleksid.

Eelmises valitsuses oli sama peaminister, olid nii Isamaa kui ka Keskerakond.



Meil ei ole mõtet vastata jah- või ei-vastustega. Eesti film on väga oluline, teeme kõiki tegevusi, mis filmi toetaksid ja võimalused oleksid suuremad. Ei ole mõtet ahhetada ja püssi põõsasse visata. Kui EV100 toetus kõrvale jätta, siis varasemaga võrreldes summa kasavas.