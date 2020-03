Mis saab kriisiajal teleprojektidest ja kodumaistest seriaalidest?

Koroonaviirus mõjutab tugevalt ka telejaamade tööd ja teleprogrammi. Praegu on kõik populaarsemad sarjad veel ekraanil, kuid näiteks „Õnne 13” osi jätkub veel vaid aprilli keskpaigani. Tõenäosus, et vahepeal saaks juurde filmida, on enam kui kesine. TV3-s jätkab ülemaailmse fenomeniga saade „Maskis laulja” uuel viisil. Kaks saadet on juba eetrisse jõudnud, kuid edaspidi vähendatakse publiku arvu märgatavalt ja kõike desinfitseeritakse hoolikalt.

Rahvusringhäälingus tehakse programmilisi muudatusi jooksvalt, sest olukord muutub pidevalt. Suurprojektidest on praegu pausil „Klassikatähed” ja selle jätkumine oleneb otseselt koroonaviiruse levikuga seotud asjaoludest. Sarjades lähiajal muutusi ei tule. „EnsV” on pikalt ette salvestatud „Õnne 13” võtted on praegu pausil ja plaanid vaadatakse aprillis uuesti üle.