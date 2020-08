Loota raamatut, mida võib nimetada mugava inimese piibliks, norralaselt, kellele peaks olema emapiimaga antud üdini ulatuv reipus, sportlikkus ning loomulik vajadus suusatada ja matkata (ja mõistagi ka astma, sest vist kõik Norra sportlased on astmaatikud)... Ent teisalt... Kui juba norralane – Are Kalvø – kuulutab, et inimene ei pea rassima jõusaalis, suusatama talviti sadu kilomeetreid ja matkama suvel varbad villi, vaid võib rahulikult lesida või istuda ning kuugata õlut ja veini, siis miks ei peaks just see olema tõde?

Inimene on loomult laisk ja laiskus on progressi alus. Kui meile meeldiks küürakil olles käte vahel pesu pesta, läheksid pesumasinate tootjad pankrotti, eksju. Autotootjad samuti, sest lühemaid distantse võib läbida kõndides, keskmisi joostes ja pikemaid ratsutades, nagu ennemuiste. Ent me ei viitsi, sestap leiutati auto.