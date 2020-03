Mõtlik, müstilise hõnguga mõrvalugu

2018. aasta Nobeli kirjandusauhinna laureaat Olga Tokarczuk (1962) on Poolas oma põlvkonna edukamaid kirjanikke. Tokarczuk on hinnatud nii lugejate kui ka kriitikute seas ja teda on pärjatud kõikvõimalike auhindadega.

„Aja oma atra läbi koolnute kontide” on nime saanud kuulsa Inglise luuletaja, müstiku ja kunstniku William Blake’i (1757–1827) luulereast raamatust „Taeva ja põrgu abielu”. Iga peatükk algab Blake’i tsitaadiga ja üks tegelasi tõlgib Blake’i luuletusi poola keelde.

Tegevustik saab alguse sellest, kui minategelase naabruses elav piirkonna suurim salakütt äkitselt sureb. Politsei peab seda esialgu õnnetuseks, kuid jahimehi hakkab veel surema.