„Teneti” kohta võib öelda Bondi-film, mida Nolan pole veel teha saanud. Kui ulmeliin välja jätta (mis pika filmi jooksul tihti ununebki), on „Tenet” kohati bondilikum kui viimase aja aneemilised Bondi-filmid ise. Ainult et vahepeal tuleb naer peale, sest meenub, et selle jupi filmimist nägid sa aasta tagasi Lasnamäe Maxima parkla ees, ning vahepeal vilksatavad eestikeelsed sildid nagu „Saarepiiga sild” ja tuttavad näod. „Tenet” on professionaalselt tehtud märul: joostakse, ronitakse, laskutakse, hüpatakse, lastakse asju õhku ja kakeldakse.