Mustpeade majas kõlab legendaarne "Mõõkade tants"

Triole pandi alus eelmise sajandi lõpus ning alates aastast 2008 kannab see Armeenia muusikalegendi Aram Hatšaturjani nime. Armine Grigoryan (klaver), Karen Shahgaldyan (viiul) ja Karen Kocharyan (tšello) on mõistagi igaüks omal alal ühed parimad Armeenias, ent ka triona väga edukad. Ansambli turneed on viinud enamikesse Euroopa, Aasia ja Ameerika maadesse, samuti Austraaliasse. Festivalide ja prestiižsete saalide nimekiri on pikk, nimetagem siinkohal vaid Viini Musikvereini, Leipzigi Gewandhausi ja Tokyo Suntory Halli.