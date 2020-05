Muuseumid ja galeriid avavad uksed piirangutega

Möödunud reedel pidanuks New Yorgi Fotografiska keskuses avatama Touko Laaksoneni alias Tom of Finlandi näitus. Oli Soome kunstniku 100. sünniaastapäev. Paraku jäi newyorklastel karantiini tõttu see sündmus tähistamata ja kunstniku tööd on endiselt üleval Tallinna Fotografiskas. Tallinnas tänasest taas avatud näituse lahtiolekuaega on kahe kuu võrra pikendatud, pikendatud on ka keskuse teiste näituste eksponeerimist.

Eriolukord paiskas enamiku muuseumite ja galeriide näituseplaanid segamini. Olev Subbi isikunäitus jõudis Tallinna Adamson-Ericu muuseumis avatud olla kõigest päeva, kui asutus pidi uksed sulgema. Nüüd saab seda näitust näha veel oktoobris.