Teatavasti on kuni 1. maini kõik muuseumid ja kultuuriasutused suletud ning seetõttu jääb tuhandetel silmapaaridel nägemata mitmeid põnevaid näituseid. Soovime, et inimeste elus oleks ka praegusel ajal rõõmu, empaatiat, kultuuri, kunsti ning vaimu arendavaid väljakutseid. Just seetõttu toob Kumu kunsti inimeste koju, nutiseadmesse, pereringi.