Narva Vaba Lava teatrikeskus loobub direktori ametikohast

Vaba Lava juhatuse esimees Märt Meos rääkis ERR-ile, et pärast umbes aastast tegutsemist on selgunud vajadus teatrikeskuse juhtimine ümber korraldada.

"Oleme praeguse meeskonda täiendanud kahe uue töötajaga, " ütles Meos. Müügijuhiks värvati Natalja Odintsova ja produtsendiks Gerli Romanovitš, kellel mõlemal on kogemusi teatrivaldkonnast. "Antud hetkel ma ei arva, et Narva teatrikeskusele on vaja eraldi juhti. Ma eelistan kvaliteetset tegevust (Narvas - toim.) ja head koostööd Tallinna meeskonnaga, kus meil on uus ja võimekas produtsentide meeskond," selgitas Meos.