Neljapäeviti hakkavad toimuma veebikohtumised ehk Rakvere Teatri Live

Veebikohtumisi alustab näitleja Peeter Rästas ning need on jälgitavad teatri Facebooki lehel. Järgmistel neljapäevadel tulevad otsepilti Elar Vahter, Ülle Lichtfeldt, Imre Õunapuu, Tiina Mälberg ja Peeter Raudsepp. Nimekirjas võib tulla ka üllatusi. Nendel kohtumistel vastavad näitlejad nendega enim haakuvatele vaatajate küsimustele või arutlevad neile praegu olulistel teemadel.

Oma plaanidest räägib Peeter Rästas: "Näitlejatelt on tulnud initsiatiiv oma vaatajatega rääkida. Mitte teha nii-öelda "Tähelaeva" - vähemalt see on minu eesmärk, kui ma esimesena eetrisse lähen. Minu puhul ei ole see intervjuusaade, kus mina istun kaamera ees ja inimesed küsivad küsimusi. Võib küsida, aga tahaks inimestega rääkida filosoofilisemalt, vabas vormis. Ma olen imerõõmus, kui keegi tahab minuga arutada 5G üle ja selle mõjust praegusele maailmale, näiteks. Mina teen nii nagu mina teen, võibolla keegi teine näitleja teeb midagi muud. Live'is ei ole mitte ainult näitleja vaid ka inimene!"