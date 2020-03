Noore vaataja teatripäeva üleskutse: räägi lapsele üks lugu!

ASSITEJ kavatseb luua selliseid allikaid veebi vahendusel. Eestis ja maailmas palju ringi reisinud Piip ja Tuut Teater, kel jääb märtsis ja aprillis ära 33 etendust, teeb video vahendusel etenduse andmisega algust juba sel laupäeval, 21. märtsil kl 12.00 oma kodulavalt lavastusega „Kõik on tipp-topp“. Ainukordsesse vaatemängu on kokku kogutud sobilikumad palad eri lavastustest, mida Piip ja Tuut saavad ette kanda publiku juuresolekuta Facebook Live’i kaudu – see on kõigile vaatajaile tasuta, kestab 30 minutit ja kantakse ette rõõmu pärast. Rahvajuttude aasta puhul võtavad Piip ja Tuut otse-eetris ette lisaks ka mõned ennemuistsed jutud, mis kõlavad väga tänapäevaselt.