Norra populaarseim jazzvokalist Silje Nergaard esineb Jazzkaarel

Tänaseks on 16 albumit avaldanud vokalisti ja helilooja Silje Nergaardi tähelend olnud täis hiilgavaid saavutusi. Lauljatar astus muusikatööstuse rambivalgusesse 16-aastaselt pälvides rahvusvahelise tähelepanu looga "Tell Me Where You're Going", mille ta salvestas koos kuulsa Ameerika kitarristi Pat Methenyga. Suurim edu saatis lauljatari 2001. aastal välja antud albumit “At First Light”, mis on Norra enimmüüdud jazzalbum läbi aegade. Ühtlasi on vokalist teinud silmapaistvat koostööd legendaarsete artistidega nagu Al Jarreau, Toots Thielemans ja Morten Harket ansamblist A-Ha. 2008. aastal salvestas lauljatar albumi ka maineka pop-jazz orkestriga The Metropole Orkest, albumi nimilugu “A Thousand True Stories” pälvis Grammy nominatsiooni.