NUKU teater kannab uuest hooajast Eesti Noorsooteatri nime

Vormist olulisem eripära on see, et lavastused on suunatud eelkõige noorele vaatajale, ütles Rajas. „Otsime iga loo ja teema käsitlemiseks väljendusvahendeid, mis seda kõige täpsemalt ja põnevamalt avaksid. Meie jaoks on oluline sisu ja vormi vastastikku rikastav dialoog. Otsime värsket teatrikeelt, mis vastaks noore vaataja elutunnetusele.”