NUKU teater uuest nimest: kui tahame, et teater oleks ka 50 aasta pärast alles, peame muutuma

NUKU teatri ümbernimetamine Eesti noorsooteatriks on tekitanud suure poleemika. Teatri kunstiline juht, Soomes nukuteatrikunsti eriala lõpetanud Mirko Rajas vastab etteheidetele.

Kui lugeda kriitikute sõnavõtte, selgub, et uuest nimest tekib üksjagu segadust ja lastele mõeldu seal enam justkui ei kajastu. Rahul ei olda sellegagi, et nukuteatri roll on jäänud märksa väiksemaks. Kuigi sellest on juba juttu olnud, küsin veel kord, miks pidasite vajalikuks nime vahetada?



Meie teatri eesmärk on käia kaasas noore, kasvava ja areneva inimesega, et tekitada temas mõtteid, arendada tema analüüsi- ja kriitikavõimet, ilumeelt. Lühidalt kokku võttes on meie teatril ikka kaks alustala: noor vaataja ja visuaalteater. Oleme selleni jõudnud teatri orgaanilise arengu käigus, kasutades peale nukuteatri ka teisi vorme ja tihti kombineerime neid. On oluline, et noor publik saaks kogemuse võimalikult laiast paletist teatrivormidest.