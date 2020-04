NUKU teatri raamaturiiul loeb edasi

Algava nädala argipäevadel kell 20.00 jätkavad NUKU teatri näitlejad teatri Facebooki-lehel otseülekandena väärt lastekirjanduse ettelugemist. Valitud teosed on pärit NUKU teatri repertuaarivaramust või teatriga seotud inimese sulest.

E 06.04. Näitleja Risto Vaidla loeb katkendi Eno Raua romaanist “Roostevaba mõõk”. Eno Raua teostest on aegade jooksul NUKU teatri repertuaari kuulunud “Ninatark muna”, “Mustkunstniku kübar”, “Sipsik”, “Naksitrallid”, “Jälle need naksitrallid” ja lühilood.

T 07.04. Näitleja Sander Roosimägi esitab Hans Christian Anderseni muinasjutte. Anderseni tekstid on olnud me teatris aluseks üheksale lavastusele, praegu on repertuaaris müstiline varjuteatrilavastus “Vari”. Sander Roosimägi kehastab aga Hans Christian Anderseni Tallinna Linnateatri lavastuses “Vihmausside elust”.