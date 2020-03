Juku-Kalle Raid soovitab Osolini raamatut silmagi pilgutamata. Soovitan kui koduloohuviline ja ajaloo keerdkäikudesse uppunud tegelane. Ja lähiajalugu on ju teatavasti mõneski mõttes lihtsamalt jälgitav kui kauge. Selle saba paistab veel ukse vahelt, seda on kergem kinni püüda ja hoomata. Laia ajalooga võrreldes ongi ju Osoka kirjeldatud 1970-ndad ja 1980-ndad justkui äsja möödunud minut. Ent ometi on inimesed ka äsja möödunud minutit erineval kombel elanud ja mäletavad samuti erinevalt.