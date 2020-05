Olev Subbi maal tegi eilsel oksjonil uue rekordi

"Traditsioone austaval Olev Subbil olid varasemaid aktimaale luues mõnigi kord silme ees Veneetsia renessansimeistrite kuulsad teosed. Kunstniku süda kuulus seejuures põhjamaisele blondile kaunitarile, õigemini selle sensuaalsele ideaalkujule. Subbi tunnetas kunstis toimuvaid muutusi ning muutus ise 1980.-90. aastatel üsna tugevasti. Rafineeritumaks muutusid ka aktimaalide modellid, kelles enam midagi ei meenutanud külakaunitari, vaid kes lasevad ennast imetleda pigem tippmodelli üleolekuga ning on üheks elemendiks kujutlusest sündinud maalitervikus. Teos "Via della Lungara" on Subbi hilisperioodi valguse- ja värvikäsitluse harmooniline näide," rääkis kunstiteadlane Mai Levin.