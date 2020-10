ETV 24. oktoobri telekavas on „Õnne 13” sisukirjelduses näiliselt kiretu lause: „Allan saab šoki, kui kuuleb, et tema poeg kaalub vasektoomia teha.” Asi pole ju ainult selles, et kolme lapse isast Jaanus Petersonist (Ott Aardam) saab blogija Malluka laste isale Kardole vääriline järeltulija. Vasektoomia (rasestumise vältimiseks mehe steriliseerimine) sissetulek sarja süžeesse on täiesti üllatav ja loogikavaba.