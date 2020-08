1989.–1992. aastani tehtud „Öö-TV-d” on iseloomustatud kui rabavalt julget, salapärast ja vallatut. Kolmkümmend aastat tagasi andis „Öö-TV” vaatajale sõõmu värsket õhku. Piirid avanesid, keelud-käsud ei piiranud enam saate sisu, muusikavideoid, intrigeerivaid teemasid ja isegi erootikat polnud enam vaja otsida Soome TV-st.

Nüüd tuleb see üheks ööks taas ETV ekraanile koos 20 tuntud saatejuhiga, kel igaühel on otse-eetris täita täpselt 30 minutit.

Ajakirjanik ja meediaõppejõud Hagi Šein ütleb, et televisioon on oma aja laps ja sestap on kõige uhkemad need juhud, kus mitte televisioon ei mõtle ennast välja, vaid elu mõtleb televisiooni välja. 1989. aastal oli televisioonist juba kadunud ideoloogiline juhtimine ja surve. „Aeg, kus öötelevisioon sündis, oli televisiooni kuldaeg, ärkamisaeg ja laulva revolutsiooni aeg. Olime vabaks saamas ja tundsime end vabana. „Öö-TV” oligi võib-olla oluline selle aja märk. Sai rääkida paljudest asjadest, millest varem ei saanud.”