Suvel sai rahvusooperis läbi Aivar Mäe juhtimisaeg. Eesti Ekspress avaldas arikli, milles üle kümne Estonia naistöötaja kõneles töökohal seksuaalsest ahistamisest. Artiklile järgnes paar kuud vaikust, politseiuurimine ja suve lõpus Mäe tagasiastumine. Rahvusooperi juhi vastutusrikkale ametikohale kandideerinud 18 kandidaadi seast osutus valituks Eesti muusika- ja teatriakadeemia senine finants- ja haldusjuht, avalikkusele pigem vähe tuntud Ott Maaten. Kuigi viimased 17 aastat loomingulisest tööst eemal olnud, on muusikaharidusega Maaten töötanud tegevmuusikuna ja tunneb loomeinimeste hingeelu.Millised on aga tema esimesed eesmärgid uuel ametikohal? Milline saab olema edaspidi rahvusooperi töökultuur? Kui raskes majanduslikus seisus Estonia õigupoolest on? Millal ja kas näeme uut rahvusooperi hoonet?