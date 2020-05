Piirangud teatritele küll leevenevad, kuid jätkuv 2+2 nõue laseb saali vähe publikut

Neljapäeval kiitis valitsus heaks täiendavad COVID-19 seotud leevendused, üheks leevenduseks oli suurema inimeste arvu lubamine siseruumides korraldatavatele üritustele. Teisisõnu - alates 1. juunist tohib maksimaalselt 50 inimese asemel siseruumis avalikust üritusest osa võtta maksimaalselt 100 inimest. Arvestada tuleb samas, et ruumi täituvus ei tohi olla üle 50 protsendi.

Tõsiasi on aga see, et erinevalt kinodest on teatritel väga raske tuua 2+2 reeglit jälgides lavale nii, et jäädaks plussi. Tegelikult polegi võimalik ning seda kinnitavad kõik teatrid. Näiteks Endla teatri pressiesindaja Mari-Liis Pärna sõnul on odavam on saali tühjana hoida kui etendusi anda. “Endla suurde saali saame 50% täituvusega müüa 286 piletit, maksimaalne kohtade arv 572. Kui aga kehtib 2+2 piirang, saame pileteid müüa ainult 82 inimesele ja teater peab etendustegevusele peale maksma”.

Draamateatri avalike suhete juht Tanel Tomson ütleb, et saalitulu on jäänud saamata sadades tuhandetes, omatulu osakaal on aga Draamateatril eelarves ca 45%. “Oleme väga tänulikud kõigile teatrisõpradele, kes on soostunud kevadiste etenduste piletite vahetusega sügisesse, oleme väga liigutatud paljude inimeste otsusest jätta ärajäänud etenduste piletiraha teatrile ning osta sügiseks uued piletid”.

2+2 reegel tähendab, et praegu saab teater piirangute tõttu lavastusele "Oh jumal" müüa vaid 40, "Esimesele armastusele" 70 ja "Isamaa pääsukestele" 150 piletit etenduse kohta. “Suurimat muret teeb sügis ja see, mis saab põhihooajast. Kui piirangud kestma jäävad, siis on raske ka riigi lisatoega uksi lahti hoida,” nentis Tomson.