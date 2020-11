Taani-Eesti-Belgia koostööfilm „Erna on sõjas” viib meid aastasse 1918, mil Euroopas sõjaveskid veel jahvatavad. Lõuna-Jüütimaal elava Erna (Trine Dyrholm) elu muutub päevapealt, kui küla konstaabel tuleb ukse taha ja teatab, et Erna lihtsameelne poeg Kalle peab minema sõduriks Saksa keisririigi armeesse. Naine mõistab, et põhimõtteliselt tähendab see, et noorsand on tühipaljas kahuriliha ja rohkem ta teda ei näe. Kalle päästmiseks teeb ta vangerduse, et ise kaasa minna, võttes ühe desertööri rõivad ja identiteedi. Nii on ta peagi otsesõnu kaevikus oma poja kõrval.