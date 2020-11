PÖFFile tehakse piirangutes erand, festival võib ka nädalavahetusel saalid täis müüa

Festivali juhi Tiina Loki sõnul sai festival eriloa juba enne PÖFF-i algust, festival tunnistati eriloaga suure avaliku huviga rahvusvaheliseks ürituseks. Loaga käis kaasas ka turvareeglite pakett, mis puudutas kinosid, külastajaid, meie oma meeskonda, pressi ja väliskülalisi. "Kuna meie üritus lõppeb pühapäeval, siis erinevalt teatritest ja kontsertidest pole meil võimalik midagi poolitada, üle viia hilisemaks jne. Sestap ei saaks me ka käivitada 50% reeglit. Pealegi jäävad kõik meie kõige suurema külastatavusega seansid alla 400 inimese, tänapäeva kinosaalid on kõrgete lagedega, avarad ja hea ventilatsiooniga ning kui inimesed kannavad maske, siis nakatumise oht on minimaalne," selgitas Lokk.

Turvalise külastuse pakkumiseks on PÖFFil seansside toimumise ajad paigutatud nii, et nende algusajad lõpp ei kattuks ning inimesed lahkuvad hajutatult. "Saalis ei saaks me malalaua reeglit kehtestada, sest siis tekitaksime segaduse meie oma turvasüsteemis: kui keegi publiku hulgast peaks andma positiivse diagnoosi, ei pea me kogu saalile kuulutama välja karantiini, vaid saame koodide alusel võtta välja just need read ja istekohad, mis haigestunut ümbritsesid," lisas Lokk.

Nakatunud on välja sõelutud

Kõik PÖFFi väliskülalised said eeltestitud, festival on eelnevalt välja sõelunud päris mitmeid covid-19 positiivseid. "Kordustest tehakse Eestisse saabumisel ja vastuse saabumiseni peavad nad viibima oma hotelliruumis. Oleme kõik vastuvõtud ja kokteilipeod asendanud hommikuse talisupluse, uisutamise ja matkadega loodusesse ja meie väliskülalised naudivad seda väga!" sõnas Lokk.

Meeskond ning ka vabatahtlikud on Loki sõnul väiksemagi (positiivse prooviga inimesega kokkupuute) kahtluse korral testitud. "Oleme kõik andnud lubaduse, et me ei käi rahvarohketes kohtades, baarides, ööklubides ja seda juba mitu nädalat enne PÖFF-i, sest meil ei ole inimkäsi, kes saaksid meid asendada".

Eriti karm on see Loki sõnul Industrile, kes neli päeva sisuliselt veedavadki koos produktsiooni meeskonnaga, kuni Industry läbi saab. "Oleks katastroof, kui keegi haigestuks... See võib kõlada nagu ulmefilmis, aga tegelikult sellega harjub. Me kõik tahame normaalset elu, järelikult tuleb teha situatsioonile vastavaid mööndusi. Järgmisel aastal vaatame selle aasta fotosid ja meenutame 2020 kui eriti veidrat aastat," sõnas festivalijuht.

Piletimüük sai kannatada

Piletimüük ei küüni PÖFFil kaugeltki eelmiste aastate tasemele: kui tavaliselt müüakse 4000-5000 piletit päevas, siis nüüd on festival õnnelik, kui päevas ostetakse 1500 piletit. "Inimesed pelgavad ja eks ka kommunikatsioon on väga vastuoluline - inimestel on raske orienteeruda selles, mis on õige, mis on vale. Meie esialgsel piletimüügil ei olnud eelmiste aastatega vahet, siis aga hakati külvama vastuolulisi sõnumeid ja paanikat üles kütma ja meie kaotasime oma külastaja. Onlines võib ostetud piletite arvu julgelt korrutada kahe või isegi kolmega, teada on isegi juhtumeid, kus PÖFF-i filme vaadatakse kollektiivselt, mõistagi 1 piletihinnaga..."