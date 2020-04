Kuigi esimene jahmatus nii eriolukorra, muutunud sotsiaalsete olude, palgakärpe kui palju muu kohta on üle läinud ja lihtsalt settinud, tunnen siiski päevast päeva, et rahulikuna püsimine nõuab sihipäraseid valikuid. Vastavalt sellele olen teadlikult kujundanud ka lugemisvara ja omakorda uuesti sirvinud viimaste aastate paremaid raamatuleide. Ehk on lehelugejate hulgas neid, keda samad valikud kõnetanud on või seda teha võiksid.