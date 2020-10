Raamatukogu kingib 4342 lapsele raamatu

Tallinna Keskraamatukogu kingib 4342 sel sügisel Tallinnas kooliteed alustanud lapsele kingiks raamatu „Kade lehm ja tige lumehang“. Raamatu autor on Markus Saksatamm, illustreerija on Katrin Ehrlich.

Tallinna Keskraamatukogu poolt 2007. aastal algatatud raamatu kinkimise projekti eesmärgiks on tagada, et lapsed on esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajaga läbi käinud tee koolist raamatukokku ning koos on õpitud tundma raamatukogu teenuseid. Sel sügisel palume esimeste klasside õpetajatel oma lähima raamatukoguga kokku leppida, kuidas raamatute üleandmine läbi viia. Õpilased on oodatud raamatukogudesse, raamatukoguhoidaja saab tulla raamatutega kooli külla või toimetada raamatud kooli ning tutvustada raamatut ja raamatukoguteenuseid veebi teel.