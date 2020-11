Raamatupodcast "Lappaja": Hitt-triloogia “Vernon Subutexi” tõlkija käis Pariisis kodutute jälgedes

Seekordse raamatusaate peateema on ülemaailmset kuulsust koguv raamatutriloogia “Vernon Subutex”. Raamatute ja selle autori Virginie Despentes’i enam kui huvitavast taustast räägib lähemalt Maria Esko, kes on raamatute tõlkimise tarbeks uurimistööd tegemas käinud ka Pariisis. Eesti keeles on tema tõlkes seni ilmunud sarja kaks esimest osa.