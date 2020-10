Raamatupodcasti "Lappaja" uus osa: milline on hea lasteraamat ning kuidas lapsi lugemise juurde meelitada?

Lastekirjanduse sisu on muutunud ja muutunud on laste lugemisharjumused. Lapsi on märksa keerulisem meelitada lugema kui nutivabal ajal aastakümneid tagasi, kuid võimatu see pole.